    Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2025
    • 10:27
    Sumqayıtda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Bakı-Quba yolunun 27-ci kilometrliyində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü Qurbanov Kamil Şakir oğlunun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil hərəkətdə olarkən piyadanı vurub.

    Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Foto
