    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 22:40
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    На проспекте Кёроглу в Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, Тахмазова Манзар Гасан гызы (1963 г.р.) скончалась на месте происшествия от полученных травм.

    По факту ведется расследование.

