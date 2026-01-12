В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 12 января, 2026
- 22:40
На проспекте Кёроглу в Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, Тахмазова Манзар Гасан гызы (1963 г.р.) скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту ведется расследование.
