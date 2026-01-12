Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на Украину Другие страны

Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране Другие страны

Али Хаменеи поблагодарил народ Ирана за акции в поддержку правительства В регионе

В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода Происшествия

Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в Лондоне Другие страны

Сирия направила подкрепления в Алеппо в ответ на наращивание сил СДС Другие страны

Генсек ООН призвал власти Ирана к максимальной сдержанности Другие страны

Арагчи: Президент Ирана лично встретился с участниками протестов В регионе