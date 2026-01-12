Sumqayıtda avtomobil 63 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 22:32
Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Koroğlu prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, yolu keçən 1963-cü il təvəllüdlü Təhməzova Mənzər Həsən qızını avtomobil vurub.
Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
