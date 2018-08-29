В Сумгайыте 17-летний подросток получил ножевое ранение

29 августа, 2018 20:59

https://report.az/storage/news/a3c0ddc672af91c6816fd05a79edff78/d64464cb-c8d2-43e9-88a6-18ff5b05053b_292.jpg Сумгайыт. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 17-летний подросток получил ножевое ранение. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел по адресу: 12 микрорайон, дом 35б, кв.9. Местный житель Бахтияр Эльнур оглу Аллахвердиев 2001 г.р. был ранен знакомым у себя дома. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. По факту ведется расследование.

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