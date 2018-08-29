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Сумгайыт. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 17-летний подросток получил ножевое ранение.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел по адресу: 12 микрорайон, дом 35б, кв.9.
Местный житель Бахтияр Эльнур оглу Аллахвердиев 2001 г.р. был ранен знакомым у себя дома. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу и поместили в отделение реанимации.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости