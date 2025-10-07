Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В суде над Варданяном заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    • 07 октября, 2025
    • 19:22
    В суде над Варданяном заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им адвокат для защиты.

    Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им предусмотренные законодательством права и обязанности.

    Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

