Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Сиязане обрыв провода привел к гибели скота

    Происшествия
    • 21 октября, 2025
    • 10:47
    В Сиязане обрыв провода привел к гибели скота

    Житель Сиязан пострадал от удара электрическим током.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Седан Сиязанского района.

    По предварительным данным, Сеймура Ахмедова (1990 г.р.) ударило током в результате обрыва электрического провода.

    Также от поражения электрическим током погибли шесть коров, ущерб составил 25 тыс. манатов.

    Сам Ахмедов помещен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту проводится расследование.

    несчастный случай Сиязанский район
    Siyəzən sakini və ona məxsus altı baş inəyi elektrik cərəyanı vurub

    Последние новости

    11:16

    Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

    Другие страны
    11:15

    В Азербайджане ликвидируется компания, созданная 3 месяца назад

    Бизнес
    11:13

    Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

    Бизнес
    11:10

    Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий

    Другие страны
    11:06

    "Азеркосмос": Азербайджан признан надежным партнером на международном спутниковом рынке

    ИКТ
    11:06

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Центральная Азия стали единым геополитическим целым

    Внешняя политика
    11:03

    Число отравившихся едой в Улан-Удэ превысило 120 человек, 67 госпитализированы

    В регионе
    10:59

    МВФ снизил ожидания по валовому госдолгу Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    10:56

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $62

    Энергетика
    Лента новостей