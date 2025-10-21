В Сиязане обрыв провода привел к гибели скота
Происшествия
- 21 октября, 2025
- 10:47
Житель Сиязан пострадал от удара электрическим током.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Седан Сиязанского района.
По предварительным данным, Сеймура Ахмедова (1990 г.р.) ударило током в результате обрыва электрического провода.
Также от поражения электрическим током погибли шесть коров, ущерб составил 25 тыс. манатов.
Сам Ахмедов помещен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
