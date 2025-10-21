İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Siyəzən sakini və ona məxsus altı baş inəyi elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:08
    Siyəzən sakini və ona məxsus altı baş inəyi elektrik cərəyanı vurub

    Siyəzən sakinini eleketrik cərəyanı vurub.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Sədan kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, həmin kəndin sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Seymur Nəcməddin oğlu Əhmədov və ona məxsus 25 min manatlıq altı baş inəyi elektrik naqilinin qırılıb yerə düşməsi nəticəsində cərəyan vurub.

    Nəticədə inəklər tələf olub, S.Əhmədov xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti qənaətbəxşdir.

    Araşdırmalar aparılır.

    Siyəzən inək Elektrik cərəyanı

    Son xəbərlər

    10:38

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq

    Maliyyə
    10:35

    "Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

    İKT
    10:27

    Gümrü meri həbs edilib

    Region
    10:24

    Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq

    İKT
    10:23
    Foto

    Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:21

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    10:14

    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    10:13
    Foto

    "Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    Energetika
    10:12

    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti