Siyəzən sakini və ona məxsus altı baş inəyi elektrik cərəyanı vurub
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 10:08
Siyəzən sakinini eleketrik cərəyanı vurub.
"Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Sədan kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, həmin kəndin sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Seymur Nəcməddin oğlu Əhmədov və ona məxsus 25 min manatlıq altı baş inəyi elektrik naqilinin qırılıb yerə düşməsi nəticəsində cərəyan vurub.
Nəticədə inəklər tələf olub, S.Əhmədov xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti qənaətbəxşdir.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
10:38
IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaqMaliyyə
10:35
"Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınırİKT
10:27
Gümrü meri həbs edilibRegion
10:24
Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaqİKT
10:23
Foto
Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilibİnfrastruktur
10:21
Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcəkRegion
10:14
Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölübHadisə
10:13
Foto
"Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunubEnergetika
10:12