    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib

    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 11:04
    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti 28 avqust 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Banklarda korporativ idarəetmə Standartları"nda dəyişikliklər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, mükafatın ödənişi bankın kapital adekvatlığı əmsalları və likvidlik normativləri üzrə minimum tələblərin pozulması ilə nəticələnməməlidir. Beləliklə, konkretləşdirilir ki, mükafatın ödənişi kapital adekvatlığı əmsalları və likvidlik normativləri üzrə minimum tələblərin pozulmasına səbəb olmamalıdır.

    Əvvəlki versiyada isə sadəcə "kapital adekvatlığı və likvidlik göstəricilərinin pisləşməsinə yol verməməlidir" deyilirdi.

    Bundan başqa, mükafata dair qərar qəbul edilən zaman xalis mənfəət Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 24 aprel tarixli 2020-ci il taixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları"nın müəyyən edilmiş hədlər nəzərə alınmaqla bölüşdürüləcək. Beləliklə, mükafatların ödənilməsi artıq konkret normativ sənədə əsaslanacaq, subyektiv qərar vermək imkanı azalacaq.

    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

