    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 11:25
    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления в банках", утвержденные решением от 28 августа 2023 года.

    Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

    Согласно решению, выплата премии не должна приводить к нарушению минимальных требований по коэффициентам достаточности капитала и нормативам ликвидности банка. Таким образом, конкретизируется, что выплата премии не должна приводить к нарушению минимальных требований по коэффициентам достаточности капитала и нормативам ликвидности.

    В предыдущей версии просто указывалось, что "не должно допускаться ухудшение показателей достаточности капитала и ликвидности".

    Кроме того, при принятии решения о премировании чистая прибыль будет распределяться с учетом пределов, установленных "Правилами расчета банковского капитала и его достаточности", утвержденными решением Правления ЦБА от 24 апреля 2020 года. Таким образом, выплата премий теперь будет основываться на конкретном нормативном документе, что уменьшит возможность принятия субъективных решений.

    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib

