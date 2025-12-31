ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления в банках", утвержденные решением от 28 августа 2023 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

Согласно решению, выплата премии не должна приводить к нарушению минимальных требований по коэффициентам достаточности капитала и нормативам ликвидности банка. Таким образом, конкретизируется, что выплата премии не должна приводить к нарушению минимальных требований по коэффициентам достаточности капитала и нормативам ликвидности.

В предыдущей версии просто указывалось, что "не должно допускаться ухудшение показателей достаточности капитала и ликвидности".

Кроме того, при принятии решения о премировании чистая прибыль будет распределяться с учетом пределов, установленных "Правилами расчета банковского капитала и его достаточности", утвержденными решением Правления ЦБА от 24 апреля 2020 года. Таким образом, выплата премий теперь будет основываться на конкретном нормативном документе, что уменьшит возможность принятия субъективных решений.