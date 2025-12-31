İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Portuqaliya millisinin üzvü "İnter"də çıxış edə bilər

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 11:13
    Portuqaliya millisinin üzvü İnterdə çıxış edə bilər

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubunun futbolçusu Joao Kanselo İtaliyanın "İnter" komandası ilə anlaşa bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano bildirib.

    Milan təmsilçisinin rəhbərliyi Portuqaliya yığmasının müdafiəçisi ilə danışıqlara başlayıb. Hazırda onun icarə əsasında "İnter"də çıxış etməsi məsələsi müzakirə olunur.

    Qeyd edək ki, Kanselo bu mövsüm Pro Liqada cəmi iki oyunda iştirak edib və qol vurmayıb

    Futbol İtaliya transfer oao Kanselo

