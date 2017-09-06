В Шамкире наркоманы напали на больницу и совершили кражу

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Шамкир. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкире люди под воздействием наркотических средств напали на больницу.

Как передает западное бюро Report, 4 неизвестных (личности пока не установлены) подняли шумиху в травматологическом отделении Шамкирской районной центральной больницы. Они также совершили хулиганские действия.

Люди под воздействием наркотических средств украли из комнаты мобильный телефон стоимостью 600 манатов, принадлежащий медсестре по имени Ильхама, и покинули больницу.

По словам сотрудников больницы, такие случаи происходят часто.

Факт расследуются.