 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире наркоманы напали на больницу и совершили кражу

    Они также совершили хулиганство© Foto: Report.az

    Шамкир. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкире люди под воздействием наркотических средств напали на больницу.

    Как передает западное бюро Report, 4 неизвестных (личности пока не установлены) подняли шумиху в травматологическом отделении Шамкирской районной центральной больницы. Они также совершили хулиганские действия. 

    Люди под воздействием наркотических средств украли из комнаты мобильный телефон стоимостью 600 манатов, принадлежащий медсестре по имени Ильхама, и покинули больницу.

    По словам сотрудников больницы, такие случаи происходят часто.

    Факт расследуются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi