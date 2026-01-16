В Шеки скончался пострадавший три дня назад в ДТП

В Шеки скончался мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии три дня назад.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 13 января на территории села Чайгарагойунлу Шекинского района автомобиль марки Opel вышел из-под управления и скатился в овраг.

Водитель, 32-летний Мурад Абдуррахманов, получивший травмы различной степени тяжести, сегодня днем скончался в районной больнице.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.