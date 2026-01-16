В Шеки скончался пострадавший три дня назад в ДТП
Происшествия
- 16 января, 2026
- 16:34
В Шеки скончался мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии три дня назад.
Как сообщает северо-западное бюро Report, 13 января на территории села Чайгарагойунлу Шекинского района автомобиль марки Opel вышел из-под управления и скатился в овраг.
Водитель, 32-летний Мурад Абдуррахманов, получивший травмы различной степени тяжести, сегодня днем скончался в районной больнице.
По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
17:25
В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в АзербайджанеВнешняя политика
17:21
Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодексВнутренняя политика
17:10
Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат"Другие
17:07
Президент Ильхам Алиев сменил председателя правления ASCOИнфраструктура
16:59
Фото
В Баку завершилась конференция по репрессивной политике Индии в отношении сикхов - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:45
Пашинян пропустит экономический форум в ДавосеВ регионе
16:41
Внешний долг Грузии в 2025 году вырос на 8%В регионе
16:34
В Шеки скончался пострадавший три дня назад в ДТППроисшествия
16:32