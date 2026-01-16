Şəkidə üç gün əvvəl avtomobildə dərəyə yuvarlanan sürücü ölüb
Hadisə
- 16 yanvar, 2026
- 16:28
Şəki rayonunda üç gün əvvəl idarə etdiyi avtomobildə dərəyə yuvarlanan sürücü ölüb.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanvarın 13-də rayonun Çayqaraqoyunlu kəndində "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb.
Nəticədə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü, 32 yaşlı Murad Abdurahmanov yanvarın 16-da günorta saatlarında xəstəxanada həyatını itirib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
