Şəkidə üç gün əvvəl avtomobildə dərəyə yuvarlanan sürücü ölüb

    Hadisə
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:28
    Şəki rayonunda üç gün əvvəl idarə etdiyi avtomobildə dərəyə yuvarlanan sürücü ölüb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanvarın 13-də rayonun Çayqaraqoyunlu kəndində "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb.

    Nəticədə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü, 32 yaşlı Murad Abdurahmanov yanvarın 16-da günorta saatlarında xəstəxanada həyatını itirib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    В Шеки скончался пострадавший три дня назад в ДТП

