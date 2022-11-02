В Шамахы произошло ДТП, пострадали три человека

В городе Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, двое из которых несовершеннолетние.

В городе Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, двое из которых несовершеннолетние.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Сеид Азим Ширвани.

В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2107" различные травмы получили водитель одной из машин 59-летний Джебраилов Бабасен Сахабжан оглу и его сыновья - 7-летний Сахабжан и 9-летний Ибрагим.

Пострадавших доставили в Шамахинский районный диагностический центр.

По факту проводится расследование.