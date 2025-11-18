В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

В Шамахинском районе Азербайджана произошел несчастный случай, в результате которого погиб местный житель.

Как сообщает "Report", Гумбатов Эмиль Эйваз оглы, проживающий по адресу улица Назима Хикмета, дом 5, скончался от отравления угарным газом.

По факту прокуратура района проводит расследование