    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 18 ноября, 2025
    • 09:31
    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Шамахинском районе Азербайджана произошел несчастный случай, в результате которого погиб местный житель.

    Как сообщает "Report", Гумбатов Эмиль Эйваз оглы, проживающий по адресу улица Назима Хикмета, дом 5, скончался от отравления угарным газом.

    По факту прокуратура района проводит расследование

    Шамахы угарный газ отравление смерть
    Şamaxıda kişi dəm qazından boğularaq ölüb

