Şamaxıda kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 09:17
Şamaxıda kişi dəm qazından boğulub.
"Report" xəbər verir ki, Nazim Hikmət küçəsi, ev 5 ünvanında yaşayan Hümbətov Emil Eyvaz oğlu dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
