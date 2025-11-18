İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:17
    Şamaxıda kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Şamaxıda kişi dəm qazından boğulub.

    "Report" xəbər verir ki, Nazim Hikmət küçəsi, ev 5 ünvanında yaşayan Hümbətov Emil Eyvaz oğlu dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

