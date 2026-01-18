В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина
Происшествия
- 18 января, 2026
- 10:30
В Самухском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи из магазина.
Как сообщает западное бюро Report, в одном из магазинов, расположенных в селе Лек, были похищены табачные изделия на сумму 2 000 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 38-летний Э.Мамедов. Факт кражи из магазина также зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Кроме того, у Э.Мамедова было обнаружено наркотическое средство - марихуана.
По факту ведется расследование.
Последние новости
11:08
Bloomberg: ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис на фоне протестовДругие страны
10:43
Число погибших из-за пожара в ТЦ в Пакистане возросло до пяти- ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:41
МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нетПроисшествия
10:30
В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазинаПроисшествия
10:16
Товарооборот Китая и Ирана в 2025 году сократился на 25,6%Другие страны
09:49
Сенаторы-демократы хотят заблокировать новые пошлины США против европейских странДругие страны
09:43
В Агсу произошло землетрясение магнитудой 4 - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
09:15
Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в историиФутбол
08:33