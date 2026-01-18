В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

В Самухском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи из магазина.

Как сообщает западное бюро Report, в одном из магазинов, расположенных в селе Лек, были похищены табачные изделия на сумму 2 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 38-летний Э.Мамедов. Факт кражи из магазина также зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Кроме того, у Э.Мамедова было обнаружено наркотическое средство - марихуана.

По факту ведется расследование.