Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

    Происшествия
    • 18 января, 2026
    • 10:30
    В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

    В Самухском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи из магазина.

    Как сообщает западное бюро Report, в одном из магазинов, расположенных в селе Лек, были похищены табачные изделия на сумму 2 000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 38-летний Э.Мамедов. Факт кражи из магазина также зафиксирован камерами видеонаблюдения.

    Кроме того, у Э.Мамедова было обнаружено наркотическое средство - марихуана.

    По факту ведется расследование.

    Самух кража
    Samuxda marketdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    11:08

    Bloomberg: ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис на фоне протестов

    Другие страны
    10:43

    Число погибших из-за пожара в ТЦ в Пакистане возросло до пяти- ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нет

    Происшествия
    10:30

    В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

    Происшествия
    10:16

    Товарооборот Китая и Ирана в 2025 году сократился на 25,6%

    Другие страны
    09:49

    Сенаторы-демократы хотят заблокировать новые пошлины США против европейских стран

    Другие страны
    09:43

    В Агсу произошло землетрясение магнитудой 4 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:15

    Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории

    Футбол
    08:33

    В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента

    В регионе
    Лента новостей