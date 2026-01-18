İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Samuxda marketdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 10:14
    Samuxda marketdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Samuxda marketdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Lək kəndində yerləşən mağazaların birində 2 000 manat məbləğində tütün məmulatı oğurlanıb.

    Samux Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 38 yaşlı E.Məmmədov saxlanılıb. Onun marketdən oğurluq etməsi kameralar vasitəsilə də lentə alınıb.

    E.Məmmədovdan narkotik vasitə marixuana da aşkarlanıb.

    Araşdırma aparılır.

    Samux market oğurluq
    В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

    Son xəbərlər

    10:23

    "Araz-Naxçıvan" I Liqa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    10:18

    FHN: Şamaxı və Ağsuda zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

    Hadisə
    10:14

    Samuxda marketdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:08

    Demokrat senatorlar ABŞ-nin Avropa ölkələrinə qarşı yeni rüsumlarını bloklamaq istəyirlər

    Digər ölkələr
    09:37

    Ağsuda 4 maqnitudalı zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:29

    Mbappe Fransa futbolu tarixində ən çox qol vuran ikinci oyunçu olub

    Futbol
    09:28

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:02

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç baş tutacaq

    Komanda
    09:01

    Qazaxıstanda süni intellekt məzmununun nişanlanması tətbiq edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti