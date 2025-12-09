В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газа

В Самухе 16-летний подросток погиб от удушья угарным газом.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чобанабдаллы района.

В. Гаджиев погиб от отравления угарным газом в доме, где он проживал.

По факту ведется расследование.