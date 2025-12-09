Samuxda 16 yaşlı oğlan dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 09 dekabr, 2025
- 10:58
Samuxda 16 yaşlı oğlan dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Çobanabdallı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, V.Hacıyev yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:36
Xarici vətəndaşlar onlara göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödədidi ƏDV-nin bir hissəsini geri alacaqMaliyyə
11:34
Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıbBiznes
11:30
ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirikXarici siyasət
11:29
Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!Biznes
11:27
Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:24
"İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:24
"Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:22
Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkibRegion
11:20