В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть погибший

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и 5 пострадали.

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и 5 пострадали.

По данным аранского бюро Report, на участке магистрали Алят-Астара, проходящем по территории района, автомобиль марки Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ".

Одного из пострадавших госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Тело погибшего доставлено в Нефтчалинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана.

По факту проводится расследование.