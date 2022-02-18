В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть погибший

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и 5 пострадали.
По данным аранского бюро Report, на участке магистрали Алят-Астара, проходящем по территории района, автомобиль марки Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ".
Одного из пострадавших госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Тело погибшего доставлено в Нефтчалинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана.
По факту проводится расследование.