Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 22:42
    Сегодня вечером на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Йеникенд Сальянского района, автомобиль сбил насмерть пешехода.

    Как сообщает аранское бюро Report, Исмаилов Талех Тейюб оглу (1981 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения и скончался по пути в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Сальянский район ДТП гибель пешехода
    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

