В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 24 января, 2026
- 22:42
Сегодня вечером на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Йеникенд Сальянского района, автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, Исмаилов Талех Тейюб оглу (1981 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения и скончался по пути в больницу.
По факту ведется расследование.
