    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 22:19
    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Salyan rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistralının rayonun Yenikənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1981-ci təvəllüdlü İsmayılov Taleh Teyyub oğlu yolu keçmək istəyən zaman avtomobil vurub.

    Müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada yol-nəqliyyat hadisəsi Salyan

