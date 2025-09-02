    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 19:20
    В Сабунчу в отношении истязавшего ребенка опекуна возбуждено уголовное дело

    В Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело в отношении опекуна, жестоко обращавшегося с ребенком.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, опекун Гюнай Новрузова привлечена к уголовной ответственности и задержана.

    Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

    Ранее в МВД сообщили, что ребенок, подвергшийся насилию со стороны своей тети в Сабунчинском районе Баку, будет направлен в приют.

