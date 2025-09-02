В Сабунчу в отношении истязавшего ребенка опекуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 19:20
В Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело в отношении опекуна, жестоко обращавшегося с ребенком.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, опекун Гюнай Новрузова привлечена к уголовной ответственности и задержана.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
Ранее в МВД сообщили, что ребенок, подвергшийся насилию со стороны своей тети в Сабунчинском районе Баку, будет направлен в приют.
Последние новости
19:58
Мерц предложил место для переговоров по российско-украинскому конфликтуДругие страны
19:53
Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительностиВнутренняя политика
19:42
Ереванский суд продлил арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на месяцВ регионе
19:39
На ряде улиц Баку будет частично ограничено движение транспортаКомандные
19:29
ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводненийДругие страны
19:25
Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годыВнешняя политика
19:20
В Сабунчу в отношении истязавшего ребенка опекуна возбуждено уголовное делоПроисшествия
19:15
Moody's: МФИ могут снизить дефицит финансирования климатических проектов в АзербайджанеФинансы
19:13