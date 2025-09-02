    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Sabunçuda uşağa işgəncə verən qəyyum saxlanılıb, cinayət işi açılıb

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 19:01
    Sabunçuda uşağa işgəncə verən qəyyum saxlanılıb, cinayət işi açılıb

    Qəyyumu tərəfindən zorakılığa məruz qalan uşaqla bağlı prosessual tədbirlər DİN-in nəzarətinə götürülməklə davam etdirilir.

    "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, fakta görə Sabunçu RPİ-də Cinayət Məcəlləsinin əzab vermə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. 

    Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin qəyyumu Günay Ramiz qızı Novruzova cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq saxlanılıb.

    Cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.

