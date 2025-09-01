В Баку расследуют случай предполагаемого насилия над ребенком со стороны тети

В Сабунчинском районе Баку проводится проверка по факту предполагаемого насилия над ребенком со стороны его тети.

Как сообщила Report председатель общественного объединения "Чистый мир" по поддержке женщин Мехрибан Зейналова, сигнал о произошедшем поступил от соседей.

По ее словам, родители ребенка умерли, он проживает с тетей.

"О факте проинформирована полиция, к делу подключены также представители районной исполнительной власти. Сейчас они находятся на месте происшествия, дополнительная информация будет предоставлена позже", - сказала она.

В свою очередь в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей подтвердили, что по данному факту проводится расследование.