​В России задержан азербайджанец по подозрению в незаконной банковской деятельности

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали в Екатеринбурге теневого банкира криминальных структур - уроженца Азербайджана Маила Алиева, сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

Согласно оперативным данным, задержанный подозревается в обналичивании денежных средств для различных криминальных структур с рынка "Таганский ряд" и овощебазы № 4.

"По предварительным данным, через его структуры проходили сотни миллионов рублей", - пояснил собеседник российского издания, знакомый с ситуацией, отметив, что при задержании было изъято 4,5 млн. рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).