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    ​В России задержан азербайджанец по подозрению в незаконной банковской деятельности

    Задержанный подозревается в обналичивании денежных средств для различных криминальных структур

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали в Екатеринбурге теневого банкира криминальных структур - уроженца Азербайджана Маила Алиева, сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

    Согласно оперативным данным, задержанный подозревается в обналичивании денежных средств для различных криминальных структур с рынка "Таганский ряд" и овощебазы № 4.

    "По предварительным данным, через его структуры проходили сотни миллионов рублей", - пояснил собеседник российского издания, знакомый с ситуацией, отметив, что при задержании было изъято 4,5 млн. рублей. 

    На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). 

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