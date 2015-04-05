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    ​В России разыскивают скрывшегося с места ДТП азербайджанца

    Пострадал один человек

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Брянские полицейские разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску.

    Авария произошла в пятницу, 3 апреля, около полседьмого вечера на проспекте Ленина, 72. Здесь столкнулись "Киа сид" и "Рено Флюнис".

    Пострадала пассажирка "Киа", водитель "Рено" с места ДТП скрылся. По данным ГИБДД, регистрационный знак его автомобиля - 90 ZE 970 (республика Азербайджан).

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