​В России разыскивают скрывшегося с места ДТП азербайджанца

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Брянские полицейские разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску.

Авария произошла в пятницу, 3 апреля, около полседьмого вечера на проспекте Ленина, 72. Здесь столкнулись "Киа сид" и "Рено Флюнис".

Пострадала пассажирка "Киа", водитель "Рено" с места ДТП скрылся. По данным ГИБДД, регистрационный знак его автомобиля - 90 ZE 970 (республика Азербайджан).