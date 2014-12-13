В результате инцидента в Гяндже из-за применения насилия в отношении представителей власти задержаны двое

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили официальное заявление в связи с произошедшим в Гяндже инцидентом, когда 10 декабря в 11:30 в поселке Джавадхан (территория под названием Автозавод) в знак протеста против сноса сотрудниками Исполнительной власти (ИВ) Низаминского района незаконных построек, группа жителей пыталась перекрыть автодорогу Гянджа-Гейгель.

Как заявили Report в Генеральной прокуратуре, при попытке пресечения незаконных действий глава районной ИВ и его заместитель, 5 сотрудников полиции, охраняющих общественный порядок на данной территории, и один житель получили телесные повреждения различной степени тяжести, также были разбиты стекла трех служебных автомобилей полиции.

Глава районной ИВ и его заместитель, 1 сотрудник полиции и 1 гражданин доставлены в городскую больницу №3.

Следственно-оперативной группой из числа сотрудников Гянджинской городской прокуратуры и Главного управления полиции незамедлительно было осмотрено место происшествия и проведены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.315.1 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а равно угроза применения такого насилия) УК АР создана следственная группа, назначены соответствующие экспертизы и проведены следственно-оперативные мероприятия.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны Самедов Агиль Ариф оглы и Нагиев Эршад Эльбеи оглы.

Следственно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.