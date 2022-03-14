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В результате ДТП в Физули погибли два человека

В результате ДТП в Физули погибли два человека В Физулинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, один пострадал.
Происшествия
14 марта 2022 г. 16:43
В результате ДТП в Физули погибли два человека

В Физулинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, один пострадал.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

13 марта около 14:00 на территории города Физули столкнулись автомобили марок Mercedes, которыми управляли Н.Оруджев и И.Гумбатов. В результате ДТП Н.Оруджев и его пассажир Т.Алиев погибли на месте происшествия. Являющийся майором полиции И.Гумбатов был госпитализирован с травмами. Он работает начальником отдела Государственной дорожной полиции Шушинского района.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə qəzaya düşən şəxslərdən biri DYP rəisidir

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