В психдиспансере в поселке Маштага за три дня скончались трое пациентов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Череда смертей охватила психоневрологический диспансер № 1 в поселке Маштага.

Как сообщает Report, за последние три дня в лечебнице скончались трое пациентов.

Так 12 февраля умерла 79-летняя Парийович Рамала Александровна, 14 февраля скончался 46-летний Элшад Арзу оглу Салманов, а 15 февраля умер Асиф Элданиз оглу Исмаилов 1986 г.р.

Отмечается, что все трое скончались от продолжительной болезни. В связи с фактами ведется расследование.