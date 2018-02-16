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    В психдиспансере в поселке Маштага за три дня скончались трое пациентов

    Отмечается, что что все трое скончались от продолжительной болезни

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Череда смертей охватила психоневрологический диспансер № 1 в поселке Маштага. 

    Как сообщает Report, за последние три дня в лечебнице скончались трое пациентов. 

    Так 12 февраля умерла 79-летняя Парийович Рамала Александровна, 14 февраля скончался 46-летний Элшад Арзу оглу Салманов, а 15 февраля умер Асиф Элданиз оглу Исмаилов 1986 г.р.

    Отмечается, что все трое скончались от продолжительной болезни. В связи с фактами ведется расследование. 

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