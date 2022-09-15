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В процессе продажи квартир MİDA имели место кибератаки

В процессе продажи квартир MİDA имели место кибератаки В процессе продажи квартир, проводимых Государственном агентством жилищного строительства (MIDA), имели место кибератаки.
Происшествия
15 сентября 2022 г. 18:15
В процессе продажи квартир MİDA имели место кибератаки

В процессе продажи квартир, проводимых Государственным агентством жилищного строительства (MIDA), имели место кибератаки.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), MİDA, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət).

Сообщается, что перед началом продажи 815 льготных квартир 15.09.2022 года в Ясамальском жилом комплексе в информационных системах государственных органов были обнаружены технические неполадки, которые вызвали дополнительную нагрузку.

Учитывая возможное влияние указанных обстоятельств на объективные результаты процесса выбора льготных квартир, дата продажи была перенесена.

В ходе начатого Службой госбезопасности расследования было установлено, что на систему ASAN Login Центра развития электронного правительства была совершена широкомасштабная кибератака с использованием диапазонов IP-адресов, принадлежащих глобальным хостингам, расположенным за пределами страны.

В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности возбуждено уголовного дела по статье 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные общественно важных объектов инфраструктуры) Уголовного кодекса Азербайджана, проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия.

Указанные каналы кибератак полностью выявлены и заблокированы в сотрудничестве с соответствующими государственными органами.

"Общественность в кратчайшие сроки будет проинформирована о дате продажи льготных квартир", - говорится в совместном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin "ASAN Login" sisteminə kiber müdaxilələr olub

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