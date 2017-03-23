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    В праздничные дни в Азербайджане в результате ДТП погибли 6 человек

    В результате аварий 30 человек получили травмы

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений, зарегистрированных в Азербайджане в дни праздника Новруз.

    Как сообщили Report из министерства внутренних дел, 20 марта органами внутренних дел республики зарегистрировано 76 преступлений. Данная статистика 21 марта составила 55, а 22 марта - 61 преступление. 58 из 192 зарегистрированных фактов раскрыты по "горячим следам".

    20 марта были задержаны и переданы следственным органам 6 человек, объявленных в розыск по различным статьям УК.  21 марта задержаны и переданы следственным органам 10, а 22 марта - 15 человек. 

    В сообщении также отмечается, что в течение последних трех дней на автомобильных дорогах республики произошло 14 ДТП. В результате погибли 6, ранены 30 человек. 

    В результате осуществленных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий, в течение трех дней установлено 8 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов, связанных с незаконным хранением боеприпасов. 

    Задержаны 77 человек, подозреваемых в совершении преступлений. 

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