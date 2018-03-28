В Нефтчале бетонная плита упала на рабочих, есть погибший

Нефтчала. 28 марта. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает Аранское бюро Report, сегодня около 15:00 на улице Ялчина Гаджиева во время сноса здания у подъемного крана оборвался трос, и бетонная плита упала на рабочих.

В результате падения плиты на месте происшествия погиб житель района Рзаев Ильхам Рза оглы 1967 г.р. Другой рабочий - житель поселка Банка Лалаев Эльшан Ольмез оглы 1983 г.р. с различными телесными повреждениями был доставлен в Центральную больницу Нефтчалинского района.

По факту ведется расследование.