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    В Нефтчале бетонная плита упала на рабочих, есть погибший

    Инцидент произошел в результате обрыва троса крана

    Нефтчала. 28 марта. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом.

    Как сообщает Аранское бюро Report, сегодня около 15:00 на улице Ялчина Гаджиева во время сноса здания у подъемного крана оборвался трос, и бетонная плита упала на рабочих.

    В результате падения плиты на месте происшествия погиб житель района Рзаев Ильхам Рза оглы 1967 г.р. Другой рабочий - житель поселка Банка Лалаев Эльшан Ольмез оглы 1983 г.р. с различными телесными повреждениями был доставлен в Центральную больницу Нефтчалинского района.

    По факту ведется расследование.

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