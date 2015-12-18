В Нардаране вновь найдены оружие и боеприпасы

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском поселке Нардаран вновь найдены оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, в результате совместной операции, проведенной Управлением уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, Сабунчинским районным управлением полиции и Сураханским районным управлением полиции, в дачном массиве Bağlar yolu в поселке Нардаран, на обочине найдены охотничьи ружья - 1 обрез 12 калибра (лупара), 1 обрез 16 калибра и 1 ружье 12 калибра со стертыми номерами, а также 12 патронов к охотничьему ружью.