О нас

В Масаллы произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Масаллы произошла цепная авария, есть пострадавшие В Масаллинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали 4 человека.
Происшествия
2 января 2024 г. 17:22
В Масаллы произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Масаллинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Как сообщает южное бюро Report, на территории поселка Борадигах столкнулись легковой автомобиль марки Hyundai, которым управлял житель Масаллинского района Шахгусейн Адиль оглу Нуруллаев 1976 года рождения, Mercedes под управлением Рамала Мазахир оглу Садыгова 1990 года рождения и ВАЗ-2106, которым управлял Гасан Гялям оглу Назаров 1960 года рождения.

В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие водители Hyundai и Mercedes, а также их пассажиры - житель села Тюркоба Бахруз Адиль оглу Нирулаев 1973 года рождения, житель села Тюкля Насиб Сулейман оглу Исмаилов 1969 года рождения доставлены в Масаллинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Masallıda zəncirvari yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb

Экслюзивные новости

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi