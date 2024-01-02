В Масаллы произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Масаллинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали 4 человека.

В Масаллинском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Как сообщает южное бюро Report, на территории поселка Борадигах столкнулись легковой автомобиль марки Hyundai, которым управлял житель Масаллинского района Шахгусейн Адиль оглу Нуруллаев 1976 года рождения, Mercedes под управлением Рамала Мазахир оглу Садыгова 1990 года рождения и ВАЗ-2106, которым управлял Гасан Гялям оглу Назаров 1960 года рождения.

В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие водители Hyundai и Mercedes, а также их пассажиры - житель села Тюркоба Бахруз Адиль оглу Нирулаев 1973 года рождения, житель села Тюкля Насиб Сулейман оглу Исмаилов 1969 года рождения доставлены в Масаллинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.