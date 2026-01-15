В Лянкяране мужчина ранил брата ножом
Происшествия
- 15 января, 2026
- 09:33
В Лянкяране мужчина нанес новые ранения своему брату.
Как сообщает Report, житель Лянкярана Эмрал Мирзоев в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения брату Семралу Мирзоеву.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
09:49
Цена азербайджанской нефти незначительно снизиласьЭнергетика
09:48
В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждениеПроисшествия
09:44
Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитовДругие страны
09:38
Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить ИраномДругие страны
09:33
В Лянкяране мужчина ранил брата ножомПроисшествия
09:33
В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружьяПроисшествия
09:27
ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраляДругие страны
09:15
В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
09:15