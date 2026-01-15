Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 09:33
    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    В Лянкяране мужчина нанес новые ранения своему брату.

    Как сообщает Report, житель Лянкярана Эмрал Мирзоев в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения брату Семралу Мирзоеву.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    ножевое ранение Лянкяран братья
    Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

    Последние новости

    09:49

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:48

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Происшествия
    09:44

    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Другие страны
    09:38

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Другие страны
    09:33

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    Происшествия
    09:33

    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

    Происшествия
    09:27

    ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

    Другие страны
    09:15

    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей