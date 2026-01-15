İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:23
    Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

    Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Lənkəran şəhər sakini Mirzəyev Emral Əmin oğlu aralarında yaranmış münaqişə zamanı qardaşı Mirzəyev Semral Əmin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılmaqla istintaq aparılır.

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

