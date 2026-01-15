Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb
Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Lənkəran şəhər sakini Mirzəyev Emral Əmin oğlu aralarında yaranmış münaqişə zamanı qardaşı Mirzəyev Semral Əmin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılmaqla istintaq aparılır.
