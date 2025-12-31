Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 12:05
    В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

    В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

    Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки Mercedes Vito, следовавший в направлении Лерика, потерял управление и сорвался в ущелье.

    В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. В отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы были доставлены шесть пострадавших.

    По предварительной информации, все они являются жителями Лерика и возвращались из Баку. Личности получивших травмы уточняются.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Lerikdə mikroavtobus dərəyə aşıb, yaralılar var

    Лента новостей