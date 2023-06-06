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В Лерике активизировались оползневые зоны

В Лерике активизировались оползневые зоны В Лерикском районе активизировались оползневые зоны.
Происшествия
6 июня 2023 г. 10:37
В Лерике активизировались оползневые зоны

В Лерикском районе активизировались оползневые зоны.

Как сообщает южное бюро Report, активизация больше всего наблюдается в районе села Хамармешя.

Так, в последнее время из-за интенсивных дождей три частных жилых дома в селе пришли в аварийное состояние.

Кроме того, на опасной территории находится здание школы на 120 ученических мест.

Жители сообщили местному бюро Report, что на стенах домов образовались глубокие трещины.

Отметим, что оползень в указанном районе был зафиксирован и в прошлом году. Об опасной ситуации на территории проинформированы соответствующие органы. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов прибыли на место происшествия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə sürüşmə zonalarında aktivləşmə yaranıb, 3 ev qəzalı vəziyyətə düşüb

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