В Лачыне трактор подорвался на мине
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 11:58
В селе Финге Лачынского района трактор подорвался на мине, пострадавших нет.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
Инцидент произошел 25 сентября. Трактор под управлением 34-летнего жителя Агджабединского района Ульфата Гулиева подорвался на мине на неочищенной от мин территории.
По факту в Лачынской районной прокуратуре проводится расследование.
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