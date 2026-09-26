В Лачыне трактор подорвался на мине

В селе Финге Лачынского района трактор подорвался на мине, пострадавших нет.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Инцидент произошел 25 сентября. Трактор под управлением 34-летнего жителя Агджабединского района Ульфата Гулиева подорвался на мине на неочищенной от мин территории.

По факту в Лачынской районной прокуратуре проводится расследование.