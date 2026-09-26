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    В Лачыне трактор подорвался на мине

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 11:58
    В Лачыне трактор подорвался на мине

    В селе Финге Лачынского района трактор подорвался на мине, пострадавших нет.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

    Инцидент произошел 25 сентября. Трактор под управлением 34-летнего жителя Агджабединского района Ульфата Гулиева подорвался на мине на неочищенной от мин территории.

    По факту в Лачынской районной прокуратуре проводится расследование.

    Минный инцидент Восточный Зангезур Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Лачын Несчастный случай Министерство внутренних дел (МВД) Генеральная прокуратура Азербайджана
    Laçında traktor minaya düşüb
    Tractor hits landmine in Lachin
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