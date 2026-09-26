İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Laçında traktor minaya düşüb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 11:51
    Laçında traktor minaya düşüb

    İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində sentyabrın 25-də mina partlayışı hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat Xidmətləri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ağcabədi rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Ülfət Saday oğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

    Faktla bağlı Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Mina hadisəsi
    В Лачыне трактор подорвался на мине
    Tractor hits landmine in Lachin
    MiniBoss
    MiniBoss

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