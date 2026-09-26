İstanbulda narkotiklərlə bağlı 164 nəfər həbs edilib
Region
- 26 sentyabr, 2026
- 19:25
Türkiyənin İstanbul şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan küçə satıcılarına qarşı keçirilən əməliyyat nəticəsində 164 şübhəli şəxs həbs edilib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat İstanbul Baş Prokurorluğunun koordinasiyası ilə həyata keçirilib.
Məlumata görə, küçə satıcılarına qarşı aparılan istintaq çərçivəsində yeni sübutlar əldə edilib.
"Hakimlərin qərarı ilə 164 şübhəli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Daha 13 şübhəli barəsində isə məhkəmə nəzarəti tədbirinin tətbiqinə qərar verilib. İstintaqdan yayınan 3 şübhəli barəsində isə axtarış qərarı çıxarılıb", - məlumatda qeyd olunub.
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