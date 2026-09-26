Afinada yaşayış binasında baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub
- 26 sentyabr, 2026
- 19:12
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Sentyabrın 25-də Afinanın mərkəzində yerləşən Plaka rayonunda güclü partlayış və ardınca baş verən yanğın nəticəsində üçmərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçub, altı nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli ERT-News telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, dağıntıların təmizlənməsi zamanı xilasedicilər və yanğınsöndürənlər itkin düşmüş hesab olunan altı nəfərin meyitini aşkar ediblər. Hazırda onların şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesi aparılır.
Bildirilir ki, binanın üçüncü mərtəbəsində yaşlı ər-arvad, ikinci mərtəbəsində isə ABŞ-dən olan dörd turist yaşayıb.
Yanğınsöndürmə xidmətinin məlumatına görə, hadisə zamanı binanın birinci mərtəbəsi boş olub.
Partlayış sentyabrın 25-də yerli vaxtla saat 07:35-də (Bakı vaxtı ilə 08:35) baş verib. İlkin olaraq üç nəfərin xəsarət aldığı bildirilmişdi. Partlayışın dəqiq səbəbi hələ müəyyən edilməyib. Araşdırılan versiyalardan birinə görə, binada qaz sızması baş vermiş ola bilər.