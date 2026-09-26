По меньшей мере шестеро погибли при взрыве в доме в Афинах

Шесть человек стали жертвами мощного взрыва с последующим пожаром, вызвавшего полное обрушение трехэтажного жилого дома в центральном афинском районе Плака 25 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал ERT-news.

Согласно информации, в ходе разбора завалов спасатели и пожарные извлекли тела шести человек, ранее числившихся пропавшими без вести. В настоящее время ведется процедура их опознания. Как стало известно, на третьем этаже строения проживала супружеская пара пожилого возраста, а на втором этаже расположились четверо туристов из США. Согласно сведениям пожарной службы, первый этаж здания на момент происшествия пустовал.

Взрыв прогремел 25 сентября в 07:35 по местному (08:35 по бакинскому) времени, тогда сообщалось о трех пострадавших.

Точная причина взрыва на данный момент не установлена. Согласно одной из рассматриваемых версий, в здании могла произойти утечка газа.