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    По меньшей мере шестеро погибли при взрыве в доме в Афинах

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 18:26
    По меньшей мере шестеро погибли при взрыве в доме в Афинах

    Шесть человек стали жертвами мощного взрыва с последующим пожаром, вызвавшего полное обрушение трехэтажного жилого дома в центральном афинском районе Плака 25 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал ERT-news.

    Согласно информации, в ходе разбора завалов спасатели и пожарные извлекли тела шести человек, ранее числившихся пропавшими без вести. В настоящее время ведется процедура их опознания. Как стало известно, на третьем этаже строения проживала супружеская пара пожилого возраста, а на втором этаже расположились четверо туристов из США. Согласно сведениям пожарной службы, первый этаж здания на момент происшествия пустовал.

    Взрыв прогремел 25 сентября в 07:35 по местному (08:35 по бакинскому) времени, тогда сообщалось о трех пострадавших.

    Точная причина взрыва на данный момент не установлена. Согласно одной из рассматриваемых версий, в здании могла произойти утечка газа.

    Взрыв в жилом доме Афины Греция
    Afinada yaşayış binasında baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub
    MiniBoss
    MiniBoss

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