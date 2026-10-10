İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Mərmərə dənizində zəlzələ olub, İstanbulda da hiss edilib

    Region
    • 10 oktyabr, 2026
    • 23:28
    Mərmərə dənizində zəlzələ olub, İstanbulda da hiss edilib

    Mərmərə dənizində zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Yalova vilayəti sahillərində, Bakı vaxtı ilə saat 23:08-də qeydə alınıb.

    Yeraltı təkanların maqnitudası 3,5 olub. Zəlzələ İstanbulda da hiss olunub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Zəlzələ Təbii fəlakət Yeraltı təkanlar Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
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