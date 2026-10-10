Mərmərə dənizində zəlzələ olub, İstanbulda da hiss edilib
Region
- 10 oktyabr, 2026
- 23:28
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Mərmərə dənizində zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Yalova vilayəti sahillərində, Bakı vaxtı ilə saat 23:08-də qeydə alınıb.
Yeraltı təkanların maqnitudası 3,5 olub. Zəlzələ İstanbulda da hiss olunub.
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