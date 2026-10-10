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    Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 21:37
    Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynaya yeni prezidentin lazım olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri bu barədə Ağ Evin qarşısında jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsini "dəfələrlə" yoluna qoya bilərdi, lakin o bunu etməməyi seçib.

    "Düşünürəm ki, Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb... Mən sövdələşmə bağlaya biləcək yeni bir lider tapmağı təklif edirəm. Çünki o, (Zelenski - red.) çoxlu sövdələşmələr bağlaya bilərdi, lakin nədənsə bunu heç vaxt etmədi", - Tramp bildirib.

    Ağ Ev rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, Zelenski Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələr endirməklə bütün dünya üçün problem yaratmaq istəyir.

    "Biz dedik ki, bircə neft emalı zavodlarına zərbə endirməyin, axı Rusiya bütün dünya üzrə dizel yanacağının əhəmiyyətli hissəsini tədarük edir, dizel yanacağına zərbə endirməyin, çünki bu, ciddi problemə, onun kəskin qıtlığına gətirib çıxaracaq". Bəs o nə edir? Gedir və dizel yanacağına zərbələr endirir. O belə hərəkət edə bilməz, çünki bizim qlobal problemimiz var və bu problem dizel yanacağı istehsal edən neft emalı zavodlarının çatışmazlığından qaynaqlanır", - Tramp deyib.

    Daha əvvəl "Financial Times" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər vermişdi ki, Vaşinqton Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələr davam edəcəyi təqdirdə, Kiyevi mühüm kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsini dayandıracağı ilə hədələyib.

    Donald Tramp Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Трамп: Украине пора избрать нового президента
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