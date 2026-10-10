Трамп: Украине пора избрать нового президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента.

Как сообщает Report, об этом американский лидер высказался в беседе с журналистами у Белого дома.

По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "много раз" мог уладить российско-украинский конфликт, но выбрал не делать этого.

"Я думаю пришло время Украине избрать нового президента... Я предлагаю найти нового лидера, кто мог бы заключить сделку. Потому что он [Зеленский] мог заключить много сделок, но по какой-то причине никогда не делал этого", - сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Зеленский хочет "создавать проблемы для всего мира", нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы сказали: " только не наносите удары по НПЗ <...>, ведь Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру , не наносите удары по дизельному топливу, потому что это приведет к серьезной проблеме, к его острой нехватке". И что он делает? Он идет и наносит удары по дизельному топливу. Он не может поступать так, потому что у нас глобальная проблема, и эта проблема вызвана нехваткой НПЗ по производству дизельного топлива", - сказал Трамп.

Ранее газета Financial Times со ссыкой на источники сообщала, что Вашингтон пригрозил Киеву приостановить передачу важной разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским НПЗ.