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    Kəngərlidə avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 18:50
    Kəngərlidə avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Kəngərli rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının rayonun Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Logan" markalı avtomobilin yoldan çıxaraq aşması nəticəsində 1977-ci il təvəllüdlü Əsgərov Sadiq Fərrux oğlu hadisə yerində həyatını itirib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölən Naxçıvanın Kəngərli rayonu
    В Кянгярли человек погиб при опрокидывании автомобиля
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