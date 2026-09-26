Kəngərlidə avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 26 sentyabr, 2026
- 18:50
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Kəngərli rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının rayonun Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Logan" markalı avtomobilin yoldan çıxaraq aşması nəticəsində 1977-ci il təvəllüdlü Əsgərov Sadiq Fərrux oğlu hadisə yerində həyatını itirib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.
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