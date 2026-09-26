В Кянгярли человек погиб при опрокидывании автомобиля
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 19:07
В селе Хок Кянгярлинского района Нахчыванской АР произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак.
Автомобиль марки Logan съехал с дороги и перевернулся. В ДТП от полученных травм скончался Аскеров Садыг Фаррух оглу (1977 г.р.).
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, проводится расследование.
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