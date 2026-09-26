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    В Кянгярли человек погиб при опрокидывании автомобиля

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 19:07
    В Кянгярли человек погиб при опрокидывании автомобиля

    В селе Хок Кянгярлинского района Нахчыванской АР произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак.

    Автомобиль марки Logan съехал с дороги и перевернулся. В ДТП от полученных травм скончался Аскеров Садыг Фаррух оглу (1977 г.р.).

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Кянгярли Нахчыванская Автономная Республика
    Kəngərlidə avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb
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